Людмила Киченок с Эллен Перес из Австралии победили в первом раунде турнира WTA 500 в Монтеррее.

WTA 500, Монтеррей (Мексика), хард, пары, 1/8 финала

Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 2:6, 3:6

Людмила Киченок вылетела в шаге от финала парного разряда турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Австралии Эллен Перес на старте турнира серии WTA 500 в Монтеррее (Мексика) подтвердили статус фавориток всего соревнования. Имея второй номер посева, они уверенно переиграли в двух сетах американско-бразильскую пару Куинн Глисон / Ингрид Гамарра Мартинс.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

На турнире в Монтеррее в паре будет выступать еще одна украинка – Надежда Киченок, сестра Людмилы. Она с Алдилой Сутджиади из Индонезии в первом круге сыграет с Го Ханьюй и Александрой Пановой.

Последняя украинка покинула квалификацию US Open-2025 – 559-я ракетка мира создала проблемы