Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с американкой Софией Кенин сумели попасть в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

Mutua Madrid Open WTA 1000, парный разряд, второй круг.

Людмила Киченок (Украина)/София Кенин (США) – Мэдисон Киз (США)/Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:4

София Кенин провела свой второй матч за день – ранее она в одиночном разряде проиграла "нейтральной" россиянке Анастасии Потаповой. А вот в парном разряде вместе с украинкой Людмилой Киченок ей удалось одержать победу.

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Соперницами стал дуэт американки Мэдисон Киз и гречанки Марии Саккари. Игра длилась 1 час и 4 минуты, а результат был определен в двух сетах. Киченок и Кенин 3 раза подали навылет, сделали 6 двойных ошибок и 3 брейка. Их соперницы выполнили 3 эйса, 1 раз ошиблись на подаче и сделали 1 брейк.

Стоит добавить, что пара Киченок/Кенин уже знает своих следующих соперниц – в четвертьфинале они встретятся с "нейтральной" россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элизой Мертенс. Игра состоится 30 апреля, начало в 14:00.

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