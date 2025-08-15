Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с австралийкой Эллен Перес были близки к выходу в финал парного разряда турнира в Цинциннати.

WTA 1000 Цинциннати. Парный разряд. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) – 1:2 (6:3, 3:6, 10:12)

Людмила Киченок и Эллен Перес встретились с дуэтом канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Раутлифф в полуфинале парного разряда турнира в Цинциннати.

Соболенко с позором проиграла экс-россиянке и вылетела с турнира в Цинциннати

Начало получилось успешным – первый сет завершился победой со счетом 6:3. Однако, вторая партия завершилась с таким же счетом, но уже в пользу соперниц. Все решалось в третьем сете.

Людмила и Эллен повели в счете 7:3, однако умудрились позволить соперницам сравняться. В итоге, Дабровски и Раутлифф вырвали волевую победу со счетом 12:10, выбив дуэт украинки и австралийки. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Свёнтек выбила россиянку и вышла в полуфинал тысячника в Цинциннатти