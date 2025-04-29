Украинка Людмила Киченок в дуэте с Софией Кенин встретились в матче за выход в полуфинал WTA 1000 с Элизе Мертенс и Вероникой Кудерметовой.

Mutua Madrid Open WTA 1000, парный разряд, 1/4 финала

София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – Вероника Кудерметова (нейтральная) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 0:2 (3:6, 1:6)

Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда Мастерса в Мадриде – её партнёрша сыграла дважды за день

После победы над Мэдисон Киз и Марией Саккари в предварительном раунде Людмила Киченок вместе с Софией Кенин сыграли против тандема россиянки Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс из Бельгии в четвертьфинальном матче парного разряда мадридского тысячника.

Первый сет в начале проходил в равной борьбе, но после того, как счет в партии стал 3:2 в пользу тандема американки и украинки, их соперницы переломили ход поединка – 6:3 в сете за Мертенс и Кудерметовой.

Вторая партия, к большому сожалению, превратилась в настоящее избиение. Киченок и Кенин потеряли взаимопонимание и не были похожи сами на себя. В итоге украинка и американка забрали лишь один гейм – 6:1 в пользу соперниц Людмилы Киченок.

Добавим, что в полуфинале Кудерметова и Мертенс сыграют против нейтральной Азаренко и американки Крюгер.

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