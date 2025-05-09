Людмила Киченок в паре с американкой уверенно одолели хозяек и пробились в 1/8 финала в Риме
София Кенин и Людмила Киченок демонстрируют довольно неплохие результаты в парном разряде.
WTA1000, Рим, грунт, 1/16 финала парного разряда
Лучия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто (Италия) – София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 0:2 (0:6, 4:6)
Американо-украинская пара дошла до четвертьфинала прошлого крупного турнира в Мадриде, а теперь успешно стартовала и в Риме.
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Соперницами Кенин и Киченок стали хозяйки турнира – Бронцетти и Коччаретто. Первый сет завершился "сухой" победой Людмилы и напарницы. Во втором была более равная борьба, однако итальянки отдали решающий гейм на собственной подаче и покинули турнир.
Соперницы Киченок и Кенин в следующем раунде определятся завтра в матче Мухаммад / Схурс против Букса / Морателли.