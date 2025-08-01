Людмила Киченок и Эллен Перес не вышли в четвертьфинал турнира в Канаде.

WTA 1000 Монреаль (Канада), пары, хард, 1/8 финала

Коко Гофф / Маккартни Кесслер (США) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 6:3, 4:6, 10:1

Людмила Киченок с победы стартовала в парных соревнованиях "тысячника" в Монреале, выбив дуэт с россиянкой

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила свои выступления в парном разряде на крупном турнире WTA 1000 в Монреале. Вместе с австралийкой Эллен Перес они не прошли в 1/8 финала представительниц США Коко Гофф и Маккартни Кесслер.

Первый сет американки выиграли с тремя брейками. Украинка с австралийкой на старте второй партии сделали брейк, повели в счете 2:0 и удержали это преимущество – общий счет стал равным.

В решающем сете, который проводился до 10 очков, преимущество Гофф и Кесслер над Людмилой Киченок и Перес было очень ощутимым. Лишь при счете 0:9 украинка и австралийка смогли выиграть единственное очко, после чего сразу проиграли и сет, и встречу.

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