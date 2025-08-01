Людмила Киченок и Эллен Перес пробились во второй круг турнира в Канаде.

WTA 1000 Монреаль (Канада). Пары, хард, 1/16 финала

Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова (Россия) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 0:2 (5:7, 1:6)

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Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала свои выступления в парном разряде на престижном турнире в Монреале. В паре с австралийкой Эллен Перес они выбили дуэт Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова (Россия). Игра длилась 1 час 19 минут и завершилась сухой победой 2:0. Это было первое очное противостояние дуэтов.

Киченок и Перес за матч 2 раза подали навылет, сделали 3 двойные ошибки и 5 брейков. В активе их соперниц 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 брейка.

Напомним, Людмила и Эллен проводят третий совместный турнир. В Бад-Гомбурге они добрались до финала, а на Уимблдоне дошли до третьего раунда.

В следующем раунде Киченок и Перес сыграют против американского дуэта Коко Гофф / Маккартни Кесслер. Стоит отметить, что Людмила – единственная представительница Украины, которая играет в парном турнире на кортах Монреаля.

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