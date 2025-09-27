Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес провели первую встречу парного разряда на турнире WTA 1000 в Китае. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), пары, хард, 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 3:6, 7:10

Ястремская потерпела поражение на старте крупного турнира в Китае – повторить Костюк не смогла

Людмила Киченок и Эллен Перес неудачно начали матч, проиграв первый сет, в котором они забрали лишь два гейма из пяти на своей подаче.

Во второй партии украинка и австралийка снова сразу отдали свою подачу (0:2). Впрочем, им удалось быстро оправиться, вернуться в игру (2:2) и начать камбэк. Сет они выиграли со счетом 6:3 и перевели матч в супертай-брейк – в решающем гейме Киченок и Перес были значительно убедительнее своих соперниц.

В следующем раунде Киченок и Перес ждут победительницы противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Напомним, ранее пекинский турнир покинули украинки Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская, потерпев поражения в одиночном разряде. 27 сентября в одиночке свои выступления в Пекине начнет Марта Костюк.

Стародубцева вылетела на старте тысячника в Пекине – украинка не выигрывает 5 матчей подряд