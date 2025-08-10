Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала на супертурнире в США с призовым фондом 5 миллионов 123 тысячи долларов.

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/16 финала, пары

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Анна Калинская (Россия) / Сорана Кирстя (Румыния) – 2:0 (7:5, 7:5)

Людмила Киченок в паре с Эллен Перес успешно стартовали на турнире в Цинциннати. В первом матче украинско-австралийский дуэт дожал Анну Калинскую и Сорану Кирстю. Игра длилась 1 час 37 минут и завершилась победой в двух партиях со счетом 7:5, 7:5.

Киченок и Перес за матч 1 раз подали навылет, сделали 6 двойных ошибок и 4 брейка. В активе российско-румынской пары 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 2 брейка.

В следующем раунде соревнований Людмила и Эллен сыграют против американского дуэта Хейли Баптист / Джессика Пегула.

