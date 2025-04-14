"Мы остались здесь, я до сих пор тренируюсь в Осиеке. Пока что процесс идет по плану, я еще жду хорватские документы. Тренер Владимир Махаревич и господин Марко Пипунич (хорватский бизнесмен, который активно спонсирует спорт – прим. Футбол+) действительно делают все возможное, чтобы все сложилось быстрее.

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Я не могу ничего оценивать, потому что от нас ничего не зависит. Гораздо реальнее, что это (получение документов) произойдет в следующем году. Трудно ожидать, что в течение 2025 года вся бумажная волокита будет упорядочена, но, честно говоря, меня это устраивает, потому что последние три года были очень активными и изнурительными. У меня было 25-28 соревнований за год, поэтому сейчас я могу в первую очередь восстановиться от проблем с плечом. Кроме того, есть новые правила, поэтому этот год поможет мне еще больше улучшить мои упражнения.

Знаете, как снег с горы сходит – сначала маленьким шариком, а потом становится больше. Поэтому за эти три года со мной многое произошло. Повлияла не только война в Украине. Таких ситуаций было достаточно, что заставило меня сменить гражданство. Безусловно, я чувствую определенный моральный долг перед жителями Осиека, перед тренером, перед господином Пипуничем. Они меня здесь приняли, я здесь практически жил у них, спал, тренировался, питался. Когда я выиграл олимпийскую медаль, у меня было ощущение, что люди здесь радовались этому больше, чем в Украине.

Почему? Я пытаюсь это понять. Впрочем, у людей в Украине есть гораздо более важные проблемы", – резюмировал Ковтун в интервью Glas Slavonije.