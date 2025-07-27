Бельгию накрыли обильные дожди, из-за чего под угрозой оказалась гонка Формулы-1 в Спа-Франкоршами.

После дождливого Гран-при Британии болельщиков Формулы-1 ожидает такая же погода в Бельгии. Трассу в Спа-Франкоршаме накрыли обильные дожди, из-за чего Формула-3 даже была вынуждена отменить свою гонку.

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Такое решение заставило волноваться фанатов "Королевы автоспорта". К счастью, погода в Бельгии уже несколько улучшилась – Формула-2 успешно провела свою гонку на трассе. Если условия не ухудшатся, то Гран-при Бельгии в Формуле-1 пройдет без существенных изменений и задержек.

Напомним, что обильный дождь является очень опасным для проведения гонок. Это увеличивает уровень опасности и вероятность аварий на трассе.

Финальное решение относительно нынешнего Гран-при Бельгии в Формуле-1 примут перед стартом гонки, которая должна начаться в 16:00 по киевскому времени.

The rain came out to play and brought our #F3 Feature Race to an early close... ️️#BelgianGP pic.twitter.com/Q6wrRjQ2G9 — Formula 3 (@Formula3) July 27, 2025

The Formula 3 Feature Race at Spa will not be resumed, and no points will be awarded from the race, due to the adverse weather conditions.#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/ytrqH73fgK — Formula 3 (@Formula3) July 27, 2025

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