Оксана Ливач принесла Украине первую золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 50 кг.

В финале соревнований титулованная украинская борчиха уверенно разобралась с 5-кратной медалисткой чемпионата Европы турчанкой Эвин Демирхан – 8:0. Ливач второй раз в карьере завоевала золото континентального первенства. Ранее ей это удавалось в 2019-м.

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На пути к финалу Ливач победила француженку Эмму Лютенхауэр (7:0) и "нейтральную" россиянку Надежду Соколову (2:1). Для Украины это дебютная медаль высшей пробы на Евро-2025 в женской вольной борьбе.

После Ливач на пьедестал взошли еще две наши спортсменки. Александра Хоменец завоевала бронзу, победив другую турчанку Тубу Демир (6:2) в весе 55 кг.

Алина Филиппович тоже стала бронзовой призеркой в весовой категории до 59 кг. Украинка одолела представительницу Венгрии Эрику Богнар со счетом 3:2.

Чемпионат Европы продлится до 13 апреля. Нашу сборную на турнире представляют 30 атлетов. В копилке "сине-желтых" уже 4 медали.