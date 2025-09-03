Состоялись матчи очередного игрового дня чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Чехия – Латвия – 75:109 (24:30, 20:29, 12:28, 19:23)

Группа B

Литва – Швеция – 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18)

Латвия заняла третье место в группе A, уверенно победив Чехию в матче пятого тура (109:75). Лучшими игроками матча стали братья Бертансы: Дэвис и Дайрис синхронно набрали по 20 очков за матч. Чехи же вылетели из турнира, став последними в группе.

Литва в тяжелой игре переиграла Швецию со счетом 74:71. Обе команды выходят в плей-офф, но балтийская команда имеет шансы занять первое место группы B, если Финляндия одолеет Германию в заключительном матче пятого тура. По 19 очков за игру набрали 2 игрока: и литовец Валанчюнас, и швед Ларссон, но у первого на 4 перехвата больше, поэтому он стал главной звездой встречи.

