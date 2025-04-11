30-я ракетка мира Магда Линетт призналась, почему не пришла хотя бы поддержать команду Польши в дуэли с украинками.

"С большим сожалением должна сообщить, что сегодня не смогу выйти на корт по состоянию здоровья. Мне настолько плохо, что я даже не смогу присутствовать на матче, чтобы поддержать команду со скамейки запасных.

Костюк уверенно разбила соперницу в дебютном матче Украины и Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Я тоже приняла сложное решение сняться с турнира в Руане. Это очень тяжелый момент для меня, но я должна позаботиться о своем здоровье и возвращении к нормальной форме. Спасибо вам за каждое слово поддержки, за сообщения и добрые мысли – сейчас для меня это особенно важно. До встречи уже совсем скоро! Ваша Магда", – написала Линетт на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Магда должна была сыграть против Элины Свитолиной. Вместо нее на корт вышла Майя Хвалинская.

К слову, днем ранее Линетт вместе со сборной Польши разгромила Швейцарию 3:0, а сама Магда выиграла у Виктории Голубич со счетом 2:0 (6:3, 6:4).

Легендарный победитель Уимблдона станет тренером 8-й ракетки мира – ранее он работал с Джоковичем