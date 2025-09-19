Лидеры сборной пропустят чемпионат Украины по летнему биатлону – известна причина их отсутствия
Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк пропустят национальный чемпионат, который состоится во Львовской области.
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк не будут участвовать в чемпионате Украины по летнему биатлону, который состоится на Львовщине с 21 по 25 сентября, сообщает Biathlonnews.
У лидеров национальной команды Украины участие в чемпионате Украины не входит в заранее спланированный план подготовки. Сейчас Пидручный и Лесюк под руководством Юрая Санитра до 24 сентября проводят сбор в Пассо Лавацца (Италия).
