Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк пропустят национальный чемпионат, который состоится во Львовской области.

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк не будут участвовать в чемпионате Украины по летнему биатлону, который состоится на Львовщине с 21 по 25 сентября, сообщает Biathlonnews.

У лидеров национальной команды Украины участие в чемпионате Украины не входит в заранее спланированный план подготовки. Сейчас Пидручный и Лесюк под руководством Юрая Санитра до 24 сентября проводят сбор в Пассо Лавацца (Италия).

