"Я знал, что (во время соревнований на чемпионате Украины) оно болеть так сильно, как на тренировках, не будет. Здесь движение намного быстрее, поэтому спина не успевает схватить.

Кохан получил медаль на соревнованиях в Будапеште

Когда я метнул за 80 метров, то подошел к тренеру, он сказал, чтобы я завершал. Но я сказал, что чувствую себя хорошо и могу еще пометать. Отрабатывали технические моменты. Две попытки за 80 м, с тем, как я тренировался, то это хорошие метры для меня.

Если честно, то мы с тренером договорились, что я буду метать на технику. Две попытки в техническом плане не получились, он сказал мне агрессивнее бежать. Я агрессивнее пробежал и метнул за 80 м. Поэтому с техникой в целом справился.

Будем готовиться на чемпионат мира в Токио. Все старты пропускаю, сейчас Бриллиантовую лигу пропускаю в Польше", – цитирует Фельфнера Суспільне Спорт.

Напомним, Артур трижды подряд чемпионаты Украины и соревновался на Бриллиантовой лиге.