Лидер Украины по метанию копья рассказал, почему пропускает соревнования
Украинский чемпион по метанию копья Артур Фельфнер поделился проблемами со здоровьем.
"Я знал, что (во время соревнований на чемпионате Украины) оно болеть так сильно, как на тренировках, не будет. Здесь движение намного быстрее, поэтому спина не успевает схватить.
Когда я метнул за 80 метров, то подошел к тренеру, он сказал, чтобы я завершал. Но я сказал, что чувствую себя хорошо и могу еще пометать. Отрабатывали технические моменты. Две попытки за 80 м, с тем, как я тренировался, то это хорошие метры для меня.
Если честно, то мы с тренером договорились, что я буду метать на технику. Две попытки в техническом плане не получились, он сказал мне агрессивнее бежать. Я агрессивнее пробежал и метнул за 80 м. Поэтому с техникой в целом справился.
Будем готовиться на чемпионат мира в Токио. Все старты пропускаю, сейчас Бриллиантовую лигу пропускаю в Польше", – цитирует Фельфнера Суспільне Спорт.
Напомним, Артур трижды подряд чемпионаты Украины и соревновался на Бриллиантовой лиге.