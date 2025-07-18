Диагональный сборной Украины Василий Тупчий по итогам поединка с итальянской командой вошел в тройку самых результативных игроков вместе с доигровщиком Дмитрием Янчуком и диагональным Тимофеем Полуяном. Он принес команде 16 очков. Украина, напомним, проигрывала действующим чемпионам мира 0:2, но перевела игру на тай-брейк, где уступила 10:15.

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"0:2 проигрывали – смогли собраться, вытащили две партии. Пятую партию, к сожалению, проиграли, но это лотерея: несколько ошибок и все, трудно догнать и выиграть. Но есть одно очко, тем более сейчас таблица плотная, и поэтому каждое очко на вес золота. Хоть так. Главное, что без травм, потому что чем дальше – тем тяжелее идет, микротравмы накапливаются.

Антирекордные 16 очков Италии в третьем сете? Благодаря подачам и блокам смогли этого достичь. Хорошо подавали и хорошо блокировали, поэтому так и получилось. В первых двух партиях у них хорошо летела подача: до середины сета мы шли одинаково, но дальше они хорошо выполняли подачу и ушли в отрыв. В третьей-четвертой партиях уже мы ушли в отрыв", – цитирует Тупчия Суспільне Спорт.

В пятницу, 18 июля, сборная Украины проведет поединок против команды Сербии, начало – в 17:30 по киевскому времени.

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