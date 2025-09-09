Виталий Сачко провел встречу первого раунда турнира в польском Щецине. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

АТР Челленджер, Щецин (Польша), грунт, 1/16 финала

Ян Хойнски (Польша, АТР № 218) – Виталий Сачко (Украина, АТР № 224) – 5:7, 6:4, 3:6

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одолел поляка Яна Хойнски за 2 часа 27 минут и неожиданно вышел во второй раунд Челленджера в польском Щецине.

Украинец за матч 11 раз подал навылет, реализовал пять брейк-поинтов из 17-ти и один раз ошибся при подаче. Польский теннисист за встречу сделал семь эйсов, четыре брейка и допустил две двойные ошибки.

Следующий соперником Сачко станет либо португалец Тьяго Перейра (АТР № 285), либо Эндрю Полсон (АТР № 595) из Чехии.

Напомним, ранее стало известно, что Сачко не попал в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса с командой Доминиканской Республики во Второй Мировой группе.

