Лидер украинского скелетона сравнил Вирастюка с Валуевым после его объяснений по скандальному закону 12414
Владислав Гераскевич отреагировал на комментарий Василия Вирастюка.
Гераскевич прокомментировал мнение народного депутата Украины, почетного президента Федерации стронгмена Украины Вирастюка относительно голосования за лишение НАБУ и САП независимости, что прописано в законе 12414, который 22 июля принят Верховной Радой.
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Владислав Гераскевич оставил сообщение в сториз Instagram, опубликовав скриншот комментария Василия Вирастюка.
"Валуев-вайб от Вирастюка", – написал Гераскевич.
Как известно, за законопроект 12414 проголосовали 263 народных депутата.
Бывший российский боксер Николай Валуев является действующим депутатом Государственной думы Российской Федерации и горячим сторонником путинского режима.
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