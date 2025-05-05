"Не хватило буквально полгола. Возможно, если трезво взглянуть, нам еще рано в элиту. С другой стороны, надо было туда поехать, просто это увидеть. Настоящий хоккей, так же как мы видели в Латвии в финальной олимпийской квалификации.

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В дивизионе IA было что-то похожее, просто обидно, что нам не хватило одного гола. Все упирается в результат. Если бы мы набрали это очко, все бы, может, вспоминали и говорили, что был этакий хоккеист и забил столько голов. А сегодня-завтра пройдет пара дней – и все забудут.

К нам начали относиться с большим уважением. Раньше нас вообще никто не рассматривал серьезно. А тут захотели сами с нами играть товарищеские матчи, насколько я знаю. Раньше у нас таких серьезных спаррингов перед чемпионатами мира не было. Мы сами заслужили выйти на этот уровень. Возможно, следующего сезона у нас будет больше товарищеских матчей, потому что мы своей игрой заслужили, чтобы с нами хотели играть.

У нас, в принципе, в сборной за последние два сезона изменился менталитет. Отошли от этого российского и советского, что у нас раньше было: больше стало профессионализма, лучший подход к тренировкам и сборам, все ребята – действительно профессионалы, грамотный тренерский состав. Плюс еще подрастают сейчас U-18 и U-20 – вы сами видите результаты. Возможно, они когда-то войдут в национальную сборную – на это большая надежда", – цитирует Захарова Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины впервые за восемь лет выступила в дивизионе IA чемпионата мира по хоккею и остановилась в шаге от возвращения в элитный дивизион – команда Дмитрия Христича заняла третье место в группе, проиграв решающий матч пятого тура Японии (2:3).

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