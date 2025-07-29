Спортсменка пропустит мировое первенство из-за необходимости восстановиться после травмы колена, сообщает Суспільне Спорт.

Сборная Украины потерпела четвертое поражение на Евроволее U-16 – "сине-желтые" практически потеряли шанс на полуфинал

В этом сезоне Дымарь провела 8 матчей за сборную Украины в Золотой Евролиге и получила вместе с командой чемпионский титул. По итогам турнира Юлия стала пятой самой результативной доигровщицей среди всех игроков, в ее активе 87 очков. Дымарь является второй самой результативной волейболисткой сборной Украины в Золотой Евролиге, больше очков набрала только Анна Артышук – 145.

К слову, перед началом нового сезона Юлия Дымарь перешла в казахстанский клуб Берел. До этого она выступала за местный Жетыс.

Чемпионат мира по волейболу начнется 22 августа. Украина второй раз в истории попала на этот турнир, "сине-желтые" будут играть в группе Н против команд Сербии, Японии и Камеруна.

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