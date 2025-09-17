"Все удавалось: блок, защита, подача. Конечно, Алжир не такая сильная команда, как Бельгия, но нам нужно было реабилитироваться, поверить в свои силы. У нас статистика не лучшая: из пяти игр у нас только одна победа, поэтому для нас это было важно. Особенно перед матчем против Италии.

Плотницкий оценил 3:0 Украины над Алжиром на ЧМ-2026 – вспомнил уровень команд, болельщиков и шансы против Италии

Против Алжира намного лучше: было страхование у блока, игра в защите. Конечно, нападающие сборной Алжира не такие сильные, но сам факт, что мы много мячей достали в защите и подстраховали – имеет значение.

Если честно, лучше бы я себя показал против сборной Бельгии, чем против Алжира. Думаю, для всех это было бы лучше, но имеем то, что имеем. Рад, что столько набрал, но радоваться рано – надо готовиться дальше.

Если все будет хорошо, то нам надо побеждать Италию и проходим дальше. У нас другого шанса нет: или пан, или пропал. Как надо играть против Италии? Все нужно ожидать от них, это топ-команда, чемпион мира. Трудно сказать, что можно или нельзя ожидать. Надо готовиться к любому развитию событий. Надо найти нашу игру", – сказал Янчук для сказал Янчук для Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины сыграет против Италии 18 сентября, начало матча – в 16:30 по киевскому времени. Поединок против действующих чемпионов мира станет для "сине-желтых" решающим в борьбе за выход в плей-офф ЧМ-2025.

Украина одержала уверенную победу во втором матче на ЧМ-2025 по волейболу – шансы на плей-офф остаются