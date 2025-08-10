Доигровщик Эпицентр-Подоляны Дмитрий Янчук стал игроком Панатинаикоса, сообщает пресс-служба греческого клуба. Сроки и условия соглашения 26-летнего спортсмена с командой из Афин не разглашаются.

Напомним, Янчук начал профессиональную карьеру в луцком Олюртрансе в сезоне 2018/19. Впоследствии выступал за Прометей (экс-Днепр). За три сезона там он дважды становился чемпионом Украины и завоевал одну бронзу. В 2024 году Дмитрий стал игроком Эпицентр-Подолян из Хмельницкой области и выиграл Суперкубок и Кубок Украины, а также завоевал золото в Суперлиге.

Вызов в сборную Украины получил в 2024-м, а уже через год стал одним из ключевых игроков команды, помог ей выиграть Золотую Евролигу, а также участвовал в Лиге наций. За 12 матчей группового этапа Лиги наций Дмитрий Янчук набрал 190 очков для "сине-желтых", став пятым лучшим бомбардиром турнира. Он выполнил 18 эйсов, заняв третье место по количеству подач навылет среди всех участников.