Доигровщица сборной Украины Александра Миленко поделилась мыслями после проигрыша от Сербии (0:3) в первом туре женского чемпионата мира.

"Мы проделали великолепную работу, но допустили очень много ошибок. Они (сербки) – опытнее, и, возможно, это и был (решающий) фактор. Но это был хороший опыт для нас, из которого мы сделаем выводы", – приводит слова Миленко Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины уступила действующему чемпиону мира – команде Сербии в первом туре нынешнего мундиаля. Свой следующий матч на турнире "сине-желтые" сыграют в понедельник, 25 августа, против Японии. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

К слову, сборная Украины впервые за 31 год сыграла на женском чемпионате мира по волейболу. Тогда в 1994 году украинки не смогли преодолеть групповой этап.

