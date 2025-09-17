Игрок "сине-желтых" Дмитрий Янчук считает, что Украина способна навязать борьбу итальянцам в решающем матче за выход в следующий раунд ЧМ-2025 по волейболу.

"Сейчас на Италию большое давление, и будет совсем другая игра. Нужно готовиться к худшему сценарию и сопротивляться. По моему мнению, мы вполне готовы. Надо просто выходить и делать свою работу.

Лидер сборной Украины по волейболу поделился ожиданиями от матча с Италией на ЧМ-2025: "Или пан, или пропал"

Нужно быть готовыми, что они сразу начнут давить, агрессивно навязывать свою игру, потому что им нужна только победа. Нам также она нужна, поэтому думаю, что это будет ожесточенная борьба", – подытожил Янчук в интервью Суспільне Спорт.

К слову, сборная Украины до сих пор не обыгрывала Италию в очных встречах (три матча – три поражения). Встреча команд запланирована на 18 сентября. Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

