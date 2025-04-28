"Я уже играл против Италии. Это было давно, на другом чемпионате и другие эмоции. Приятно, что сейчас можем играть с Италией на равных. Были матчи и сложнее, и такие же у меня по сложности в сборной. Но было тяжело сегодня

Сборная Украины по хоккею вырвала победу над Италией на чемпионате мира – снова все определили буллиты

Буллиты? Я на этот раз был на льду, поэтому надо было быть спокойным. Если ты на скамейке, то можно больше проявлять эмоции, поддерживать партнеров громче", – сказал Дяченко для Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины в серии буллитов обыграла команду Италии во втором туре чемпионата мира по хоккею. В предыдущем матче турнира украинцы в серии буллитов уступили сборной Великобритании. В следующей игре "сине-желтые" сыграют против Румынии. Матч состоится 30 апреля, начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.