Футзальная команда Kyiv Futsal начинает формировать состав для выступлений в следующем сезоне Экстра-лиги и Лиги чемпионов. Пресс-служба клуба объявила о подписании игрока сборной Украины Михаила Зварича, который ранее выступал за Энергию.

32-летний игрок перешел в Kyiv Futsal на правах свободного агента. Сроки соглашения и финансовые детали контракта Зварича с киевским клубом не разглашаются.

Стоит отметить, что Михаил Зварич сыграл 69 поединков за национальную сборную Украины по футзалу и забил 30 голов. В составе "сине-желтых" Зварич стал бронзовым призером чемпионата мира 2024 года.

К слову, в конце июля Аврора и SkyUp Futsal объединились для достойного выступления в футзальной Лиге чемпионов. Клуб получил название Kyiv Futsal.

