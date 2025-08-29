Украинский футзалист Ростислав Семенченко в сезонах 2023/24 и 2024/25 защищал цвета столичной команды Аврора.

Лидер сборной по футзалу не хочет играть в Украине – обладатель "бронзового мяча" объяснил причину

Он был серебряным призером Кубка Украины (2023/24) и вице-чемпионом Экстра-лиги (2024/25), дважды получал признание как лучший молодой игрок сезона. В январе 2025 года Семенченко по версии портала Futsalplanet был признан лучшим молодым игроком мира 2024 года.

Детали относительно срока контракта украинца с польским клубом не сообщаются.

За Евробус уже играют украинцы Роман Колтко, Григорий Занько, Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Ярослав Лебедь и Назар Швед.

Сформирован состав участников Экстра-лиги-2025/26 по футзалу – 11 клубов, 4 потери, 3 новичка