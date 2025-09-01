Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров продолжит свою клубную карьеру в рядах румынского клуба Динамо из Бухареста. 32-летний украинец возвращается в Румынию, где он в сезоне 2015/16 защищал цвета клуба Питешти.

Багатскис объяснил успех сборной Украины в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу и назвал настоящего предателя команды

В предыдущем сезоне Бобров, который входит в пятерку лучших скореров в истории украинской сборной, стал чемпионом Латвии в составе клуба ВЕФ. Также он с командой выиграл чемпионат Латвийско-эстонской лиги.

В среднем Бобров набирал в матчах за ВЭФ 12,7 очка, делал 6,7 подбора и 2,6 передачи.

Лидер сборной Украины по баскетболу сделал заявление о значении игр за национальную команду: "До этого не следил"