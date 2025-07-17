Дубнюк подписала контракт с польским клубом Бохня, который является новичком элитного дивизиона чемпионата Польши. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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В прошлом сезоне Дарья Дубнюк выступала в составе Полонии, где в среднем набирала 8,3 очка за игру, 4,5 передачи за игру. Дарья является одной из лидеров женской сборной Украины по баскетболу, а также играет за национальную команду по баскетболу 3х3.

На протяжении своей карьеры 22-летняя спортсменка выступала в Украине, Испании, Чехии и Польше. Сейчас Дубнюк находится в составе сборной Украины по баскетболу 3х3, с которой готовится к чемпионату Европы.

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