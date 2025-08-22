– Вячеслав, расскажите, пожалуйста, об этой ситуации, которая произошла перед началом пре-квалификации. Имею в виду неприезд тех баскетболистов, которых мы ждали из-за границы. Как восприняли внутри команды и в чем причины их неприезда?

– Многие ребята не приехали по семейным обстоятельствам, потому что, если мы берем Владимира Геруна, то он не приехал потому, что у него родился ребенок и он не смог оставить свою жену с ребенком.

Ребята из Америки, я знаю, что общались, но в последний момент не смогли приехать. Хотя перед этим были обещания, что они будут приезжать. Но даже несмотря на это, я считаю, что этот состав, который был на пре-квалификации, выполнил свою главную цель – выйти в основной раунд квалификации на чемпионат мира.

– У вас в этом матче есть персональное достижение – вы достигли отметки в 500 набранных очков в сборной Украины и, собственно, стали пятым в истории, кто набирал более 500 очков за сборную Украины. Вы следите за этим рейтингом и знали, что в матче это произошло вообще?

– Нет, до этого не следил за этим, увидел только сегодня, когда ФБУ выставила пост, что я вошел в пятерку по очкам. Для меня это очень приятно, потому что каждый раз, когда приезжаю в сборную, это для меня вызов. Каждая игра для нас очень важна, поэтому каждый мой приезд, как последний.

– Как вы считаете, ввиду того, что уже в конце ноября начнется первый раунд европейской квалификации, кто из легионеров и тем более из-за океана еще способны будут приехать помочь?

– Мы понимаем, чтобы выполнить ту задачу, которая у нас есть, нам нужны все! Поэтому, я думаю, что доедет Артем Пустовой, и надеюсь, что может доехать Владимир Герун. Также может доехать Богдан Близнюк, которого мы не увидели на этом окне. Будет в строю Виталий Зотов и все ребята, которые не смогли несмотря на свои травмы приехать.

Будем играть и биться за каждое очко, потому что если мы займем второе или третье место, в следующем раунде будет это тоже считаться, – цитирует Боброва официальный сайт ФБУ, ссылаясь на эфир Вечернего Спортивного Шоу на Чемпион Радио.

Мужская сборная Украины, как известно, выиграла группу пре-квалификации ЧМ-2027 и вместе с командой Швейцарии вышла в следующий раунд отбора. Лишней стала команда Словакии.

