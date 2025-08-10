Лидер сборной Украины по баскетболу Бобров стал ближе к историческим рекордам команды по количеству матчей и очкам
Вячеслав Бобров улучшил свои позиции среди гвардейцев и скореров.
Один из лидеров баскетбольной сборной Украины в матче пре-квалификации ЧМ-2027 против Словакии (80:71), который состоялся в субботу, 9 августа, провел на площадке 22 минуты, набрал 18 очков и сделал восемь подборов.
Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона
По количеству официальных матчей в составе национальной сборной Вячеслав Бобров вышел на единоличное четвертое место, сообщает ФБУ. Он опередил Максима Звонова. Пара лидеров рейтинга Вячеслав Кравцов и Александр Липовый на этой неделе также добавили себе по два матча.
1. Вячеслав Кравцов – 84 матча
2. Александр Липовый – 71 матч
3. Денис Лукашов – 67 матчей
4. Вячеслав Бобров – 60 матчей
5. Максим Звонов – 59 матчей
6. Артем Пустовой – 54 матча
7-8. Сергей Лищук – 50 матчей
7-8. Александр Мишула – 50 матчей
9-10. Александр Окунский – 47 матчей
9-10. Максим Корниенко – 47 матчей
В рейтинге скореров украинской сборной Вячеслав Бобров теперь входит в топ-5, обойдя Александра Окунского. У Вячеслава 488 очков. Его следующая цель – Александр Лохманчук, у которого 545 очков.
1. Вячеслав Кравцов – 620
2. Сергей Лищук – 596
3. Леонид Яйло – 558
4. Александр Лохманчук – 545
5. Вячеслав Бобров – 488
6. Александр Окунский – 483
7. Денис Лукашов – 425
8. Артур Дроздов – 413
9. Артем Пустовой – 406
10. Сергей Гладырь – 396
