Один из лидеров баскетбольной сборной Украины в матче пре-квалификации ЧМ-2027 против Словакии (80:71), который состоялся в субботу, 9 августа, провел на площадке 22 минуты, набрал 18 очков и сделал восемь подборов.

Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона

По количеству официальных матчей в составе национальной сборной Вячеслав Бобров вышел на единоличное четвертое место, сообщает ФБУ. Он опередил Максима Звонова. Пара лидеров рейтинга Вячеслав Кравцов и Александр Липовый на этой неделе также добавили себе по два матча.

1. Вячеслав Кравцов – 84 матча

2. Александр Липовый – 71 матч

3. Денис Лукашов – 67 матчей

4. Вячеслав Бобров – 60 матчей

5. Максим Звонов – 59 матчей

6. Артем Пустовой – 54 матча

7-8. Сергей Лищук – 50 матчей

7-8. Александр Мишула – 50 матчей

9-10. Александр Окунский – 47 матчей

9-10. Максим Корниенко – 47 матчей

В рейтинге скореров украинской сборной Вячеслав Бобров теперь входит в топ-5, обойдя Александра Окунского. У Вячеслава 488 очков. Его следующая цель – Александр Лохманчук, у которого 545 очков.

1. Вячеслав Кравцов – 620

2. Сергей Лищук – 596

3. Леонид Яйло – 558

4. Александр Лохманчук – 545

5. Вячеслав Бобров – 488

6. Александр Окунский – 483

7. Денис Лукашов – 425

8. Артур Дроздов – 413

9. Артем Пустовой – 406

10. Сергей Гладырь – 396

