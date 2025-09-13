"Сборная Бельгии, если не ошибаюсь, целый год нигде не играла, не участвовала в турнирах. Мы почти каждый год с ней играли. В прошлом году ей проиграли, в позапрошлом году – выиграли.

Как по мне, сейчас это совсем другая команда, потому что тогда только пришли много молодых игроков, и эти волейболисты уже два года играют в чемпионатах Италии, Польши. Поэтому это будет совсем другая команда, не такая, что просто мы их пройдем. Будет совсем непросто с ними играть. За два года игроки Бельгии достаточно набрались опыта, они уже совсем другие, закрепились в составах своих клубов. Будет непросто.

Конечно, Алжир – не топ-команда, но там все равно есть достаточно волейболистов, которые играют в таких разных чемпионатах, как Катар или Саудовская Аравия. Там есть достаточно неплохие игроки, умеющие играть в волейбол. Поэтому сказать, что будет совсем с ними легко, – нет. Но мы должны выходить и показывать свою игру, навязывать ее. Думаю, все будет нормально.

С итальянцами будет трудно, потому что это топ-команда, которая, думаю, будет бороться за медали. Это топ-сборная. Нам пока надо настраиваться на бельгийцев", – сказал Тупчий в комментарии в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины по волейболу стартует на ЧМ-2025, в воскресенье, 14 сентября. Первым соперником "сине-желтых" станет Бельгия.

