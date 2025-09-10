Алперен Шенгюн стал автором трипл-дабла в борьбе за путевку в полуфинал.

Сборная Турции стала победителем встречи с командой Польши (91:77) в четвертьфинале баскетбольного чемпионата Европы 2025.

Героем поединка стал турецкий центровой Алперен Шенгюн, который оформил трипл-дабл – 19 очков, 12 подборов, 10 передач. Он стал самым молодым баскетболистом в истории Евробаскетов, которому удалось оформить трипл-дабл.

В целом же, Шенгюн стал лишь шестым игроком в истории турнира с таким результатом. Ранее подобного добивались Стоян Вранкович (1993), Тони Кукоч (1995), Андрей Рареш Мандаке (2017), Матеуш Понитка (2022) и Лука Дончич (2025).

К слову, на Евробаскете-2025 впервые в истории оформлено два трипл-дабла в рамках одного турнира. Ранее словенский разыгрывающий Лука Дончич в матче против Бельгии (86:69) в группе набрал 26 очков, сделал 10 подборов и 11 результативных передач.

