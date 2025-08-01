"Почему не хочу играть за Куіѵ Futsal? Не то, что не хочу. Просто хочу прогрессировать, хочу что-то попробовать новое, поиграть за границей, неважно в каком чемпионате.

Чемпион Украины по футзалу сделал своего легендарного экс-игрока главным тренером команды

То есть, важно, в каком чемпионате, но не в самом слабом. Просто, возможно, это будет какой-то толчок к топ-чемпионату. Может, меня там увидят скорее, чем в Украине.

В каком чемпионате хотел бы сыграть? Конечно, что это Испания или Португалия – это два топ-чемпионата", – сказал Семенченко в эфире YouTube-канала "Сысоевщина".

Напомним, по итогам ЧМ-2024 по футзалу Ростислав получил "Бронзовый мяч", став третьим лучшим игроком турнира.

Сформирован состав участников Экстра-лиги-2025/26 по футзалу – 11 клубов, 4 потери, 3 новичка