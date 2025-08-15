Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим провели встречу 1/8 финала турнира АТР 1000. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+"

ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/8 финала

Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, АТР № 28) – 6:0, 6:2

Итальянец Синнер уверенно подтвердил свой класс в противостоянии с канадцем Оже-Альяссимом и одержал легкую победу за 75 минут игрового времени.

Синнер за 27 минут взял первый сет, не отдав сопернику ни одного гейма. Впрочем, в начале второй партии Оже-Альяссим сделал брейк и забрал свою подачу – 2:0. Впрочем, таким рывком канадец заставил Янника добавить – впоследствии счет стал равным 2:2, после чего итальянец забрал еще четыре гейма и выиграл встречу.

Янник Синнер, переиграв Оже-Альяссима, выиграл 25-й подряд матч на харде. Он стал пятым теннисистом в XXI веке, которому удалось подобное. Ранее в этом веке серии из 25 и более побед подряд на хардовых кортах имели Роджер Федерер (56), Новак Джокович (35), Энди Маррей (28), Рафаэль Надаль (26).

В четвертьфинале Цинциннати на Синнера ждет француз Теренс Атман, который выиграл в 1/8 финала у датчанина Хольгера Руне – 6:2, 6:3.

