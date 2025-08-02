34-летний норвежский гроссмейстер в финале соревнований одержал уверенную победу над соперником из Франции Алирезу Фирузджу из команды Falcons.

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Карлсен переиграл Фирузджу в двух сетах, которые состояли из двух партий – 3:1 и 3:1.

Победой норвежец принес своей команде Team Liquid из США 250 000 долларов призовых и 1000 командных баллов в рейтинг.

Напомним, Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам (2013-2023), а также пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам и восьмикратным чемпионом мира по блицу. Начиная с 1 июля 2011 года, Карлсен бессменно занимает первое место в рейтинге ФИДЕ.

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