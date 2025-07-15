15 июля состоялся очередной этап Континентального тура в итальянской Брешии. В соревнованиях приняли участие две украинки – Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне – минус главная конкурентка

По итогам соревнований Левченко получила второе место в прыжках в высоту. Она уверенно взяла пять планок подряд: 1.80 м, 1;84 м, 1.88 м, 1.91 м и 1.94 м. Затем Юлии покорился результат в 1.97 м – уступила она лишь австралийке Элеанор Паттерсон.

А вот Екатерина Табашник, к сожалению, первой выбыла из соревнований, не сумев добраться до подиума.

Для Юлии Левченко это уже второе подряд серебро на этапах Континентального тура.

"Для меня это очень противно": Гутцайт прокомментировал смену Ковтуном гражданства