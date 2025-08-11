Юлия Левченко заняла первое место среди девяти спортсменок, которые вышли в сектор для прыжков в высоту.

Чемпионат Украины по легкой атлетике, прыжки в высоту, женщины

1. Юлия Левченко (Киев) – 1,95 м

2. Екатерина Табашник (Харьковская обл.) – 1,87 м

3. Юлия Чумаченко (Донецкая обл.) – 1,83 м

Юлия Левченко поменяла свой статус двукратной чемпионки Украины. Она одержала уже третью победу в борьбе с бронзовым призером чемпионата Европы в помещении 2023 года Екатериной Табашник и победительницей Универсиады 2019 года Юлией Чумаченко. А вот олимпийская чемпионка и действующая рекордсменка мира Ярослава Магучих национальный старт пропустила.

Золото на завершающем этапе соревнований разыграли Левченко и Табашник. Юлия покорила высоту 1,90 метра, а Екатерина планку с трех попыток не преодолела.

Уже в ранге чемпионки Левченко продолжила выступления на высоте 1,95 метра и смогла преодолеть ее с третьей попытки. После этого она подняла планку на 2,00 метра, но не использовала ни одну из трех попыток.

