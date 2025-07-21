Юлия Левченко занимает шестую позицию в общем рейтинге за два этапа до завершения.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сохраняет шансы на попадание в топ-6 итогового реестра.

Украинская прыгунья в высоту Левченко впервые за два года одержала международную победу

Левченко выступала на четырех из пяти этапов Бриллиантовой лиги-2025. На сегодня Юлия имеет в своем активе 15 зачетных баллов. В китайских Сямэне и Шанхае, а также Стокгольме она остановилась в шаге от подиума, заняв четвертое место. Зато в Париже Левченко показала худший результат за год, заняв 11-ю строчку. Украинка за два этапа до конца соревнований имеет преимущество в пять очков над Вашти Каннингем, которая идет седьмой.

Украинка Ярослава Магучих, Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс из Австралии, а также британка Морган Лейк, которая выиграла последний этап в Лондоне, уже обеспечили себе места в топ-6 рейтинга. Именно шестерка лучших выйдет в финал Бриллиантовой лиги, который состоится 27-28 августа в Цюрихе.

До завершения основной части Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту осталось два этапа: в Силезии (Польша) 16 августа, а также в Лозанне (Швейцария) – 20 августа.

Если Юлия Левченко, сохранит место в топ-6, то в шестой раз в карьере выйдет в финал Бриллиантовой лиги. В активе украинки три серебра соревнований – в 2017, 2018 и 2019 годах.

Текущий рейтинг Бриллиантовой лиги-2025 в прыжках в высоту среди женщин

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