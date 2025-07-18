Виктор Леоненко считает, что итог поединка между украинцем и британцем может быть любым.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины заявил, что будет болеть за действующего объединенного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

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"Я буду болеть за Усика, а победит сильнейший. В супертяжелом дивизионе может произойти все что угодно, и упасть может любой. Вспомните, как Маккол, на которого никто не ставил, отправил в нокаут Льюиса во втором раунде", – цитирует Леоненко BLIK.ua.

Также Леоненко позволил себе критику в адрес отдельных представителей современного супертяжелого дивизиона.

"Вы видели, как выглядит Фьюри? Огромный и толстый. Все! А еще и рассказывают, что это он похудел. Ничего спортивного у него нет. Джошуа – наоборот, накачанный, весь в мышцах, но боксировать не умеет. Поэтому я не удивлюсь, если Володя Кличко в ринг вернется. С таким уровнем оппозиции шансы у него будут. Сейчас они есть у каждого, тем более это супертяжелый дивизион", – добавил Леоненко.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Украинец в первом бою в августе 2023 года победил техническим нокаутом в девятом раунде.

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