"Какое место Усика в списке величайших супертяжей современности? Я думаю, мы с ним находимся в одной комнате.

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Александр Усик и Леннокс Льюис – два последних абсолютных чемпиона мира в супертяжелом весе", – цитирует Льюиса SecondsOut Boxing News.

Напомним, 38-летний Усик начал профессиональную карьеру в 2008 году. В 2012-м Усик на летних Играх в Лондоне стал олимпийским чемпионом. В 2013-м он провел свой первый бой на профессиональном ринге в первом тяжелом весе, а уже в сентябре 2015-го Усик занял первую строчку рейтинга WBO среди боксеров первого тяжелого веса. В 2018 году перешел в высшую весовую категорию.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри. А в декабре в матче-реванше наш земляк во второй раз одолел британца по единогласному решению судей (на кону стояли лишь три пояса чемпиона мира из четырех – от титула IBF украинец был вынужден отказаться ранее). Как следствие, Александр возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовых категорий по версии журнала The Ring.

Льюис – олимпийский чемпион 1988 года в супертяжелом весе (в составе сборной Канады). Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC, IBF и WBA. Свой последний бой он провел в 2003 году против Виталия Кличко, одержав победу техническим нокаутом из-за глубокого рассечения над глазом Виталия. Британец обещал Кличко матч-реванш, но так и не сдержал своего слова.

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