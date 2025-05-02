"По моему мнению Дюбуа готов. Этот парень прошел через большие испытания и казнил короля Энтони Джошуа.

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Дюбуа имеет большую силу, к тому же он уже дрался с Усиком и уложил его на канвас.

Было бы замечательно, если бы Дюбуа победил и я думаю он это сможет сделать. Это трудная задача, но ему по силам. Дюбуа – настоящий чемпион. Надеюсь у него все получится", – сказал Льюис в эфире YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, в 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. Реванш между боксерами состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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