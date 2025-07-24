Леннокс Льюис спрогнозировал следующего соперника для Фьюри – это не Усик
24 июля 23:18 - Читати українською
Тайсон Фьюри должен драться с Энтони Джошуа, считает культовый боксер Леннокс Льюис.
"Если Тайсон, в конце концов, не проведет бой против Эй-Джея – это будет ужасно!
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Думаю, что все ждут бой Фьюри с Джошуа. Это будет хороший поединок для обоих легендарных боксеров. Мы хотим увидеть этот бой. Я думаю, что они задолжали такую встречу публике Великобритании", – цитирует легендарного Леннокса Льюиса журнал The Ring.
Напомним, что после победы в реванше против Дюбуа Александр Усик предположил, что в будущем может состояться его третий бой против Тайсона Фьюри.
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