"Если Тайсон, в конце концов, не проведет бой против Эй-Джея – это будет ужасно!

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Думаю, что все ждут бой Фьюри с Джошуа. Это будет хороший поединок для обоих легендарных боксеров. Мы хотим увидеть этот бой. Я думаю, что они задолжали такую встречу публике Великобритании", – цитирует легендарного Леннокса Льюиса журнал The Ring.

Напомним, что после победы в реванше против Дюбуа Александр Усик предположил, что в будущем может состояться его третий бой против Тайсона Фьюри.

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