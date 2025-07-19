"Должен ли Усик завершить карьеру в случае победы над Дюбуа? Да. Ему больше ничего не нужно доказывать. Он мог бы уйти из игры еще до этого боя, и, снова боксируя с Даниэлем Дюбуа, он очень рискует. Но если он чувствует, что может пройти через это, риск неплохой, потому что титул, на который он может претендовать, является большим. Он может настаивать, но чтобы бороться дальше, нужно иметь план выхода (из карьеры боксера – прим.).

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Когда работаешь, у тебя должен быть план, как уволиться. Если я проработаю семь лет, я смогу уволиться, а его план – это еще один бой. Усик точно в той же группе, что и Мухаммед Али, я, все великие бойцы", – поделился Льюис в комментарии ESPN.

Напомним, поединок Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF в Дюбуа.

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