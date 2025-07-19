"Усик замечательный боец, который имеет очень высокий уровень IQ. Для того, чтобы победить Александра, Дюбуа нужно начинать первым, а завершать бой последним. Надо быть хозяином ринга.

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Надо давить на Усика джебами, прижимая его к канатам. После этого уже добивать – вот так все просто и понятно. Я раньше называл Усика кроликом, потому что он прыгает, но нельзя позволять ему этого делать.

Ему нужно давить ногами, подталкивать его обратно к канатам и убедиться, что он первый и последний в своих комбинациях", – поделился Льюис в комментарии ESPN.

Напомним, поединок Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF в Дюбуа.

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