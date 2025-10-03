Леннокс Льюис уверен, что Александр Усик должен уйти на пенсию, потому что для этого есть весомые основания.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе, уверен, что действующий абсолют хевивейта Александр Усик должен покинуть ринг на вершине своей карьеры.

Временный чемпион мира заявил о желании подраться с Усиком

"Только самому боксеру решать, когда уходить на пенсию. Он должен почувствовать этот стимул, который подталкивает его уйти на пенсию. Он может научить многих молодых боксеров разным вещам: преданности делу, упорной работе, жертвенности, ведь он сам через это прошел. Я бы посоветовал Усику уйти на пенсию, когда ему будет удобно, но на вершине, как это сделал я.

Думаю, он добился больших успехов, ведь он сделал то же, что и Эвандер Холифилд. Он побил всех великих парней и всех, кто был до него. Поэтому, он проделал отличную работу", – цитирует Льюиса Sky Sports.

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, как и легендарный Мухаммед Али, после победы в июне этого года над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

