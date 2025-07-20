"Я не вижу, чтобы кто-то в дивизионе сейчас победил Усика. Я думаю, что на данный момент Джозеф Паркер имеет лучшие шансы. Я думаю, что они его "замораживают". Паркеру нужен следующий бой, поэтому выведите его в ринг.

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Джозеф ждал своего шанса. Я не знаю, почему он его до сих пор не получил. Я думаю, что он должен быть следующим соперником Усика", – приводит слова Льюиса GiveMeSport.

Напомним, именно 33-летний Паркер является обязательным претендентом на пояс украинца по линии WBO. Усик после победы над Дюбуа упоминал новозеландца в списке своих возможных следующих соперников.

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