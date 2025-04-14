В ночь на 14 апреля в регулярном первенстве НБА было сыграно 15 матчей. В двух из них участие приняли украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк.

Украинский центровой Алексей Лень получил место в старте Лос-Анджелес Лейкерс в матче против Портленда. Команда ЛеБрона и Дончича уже гарантировала себе участие в плей-офф, поэтому в последней игре регулярки могла позволить выставить резерв. Лень за 14 минут на площадке набрал 4 очка (2/4 двухочковые, 0/1 трехочковые), сделал 2 подбора, 1 ассист и поставил 1 блокшот. При этом Алексей совершил 3 потери и 6 фолов.

Михайлюк набрал рекордное количество очков в матче НБА – команда украинца потерпела сокрушительный погром

У другого украинца, Святослава Михайлюка, индивидуально получилось лучше. Несмотря на то, что он вышел на замену, Михайлюк отыграл 39 минут. За это время он набрал 14 очков (1/3 двухочковые, 4/6 трехочковые), сделал 4 подбора, 4 ассиста и поставил 1 блокшот. В пассиве же лишь одна потеря.

Матчем вечера стала встреча Голден Стейт Уорриорз и Лос-Анджелес Клипперс. Победу с разницей в 5 очков праздновали Клипперс, а игроком встречи стал Джеймс Харден, который набрал 39 очков. У Голден Стейт лидером по очкам стал Стеф Карри (36), еще двое пересекли рубеж в 30 очков: Кавай Леонард (33) и Джимми Батлер (30).

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия – Чикаго – 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)

Милуоки – Детройт – 140:133 (43:25, 28:30, 27:37, 25:31, 17:10)

Майами – Вашингтон – 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)

Портленд – Лос-Анджелес Лейкерс 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)

Миннесота – Юта Джаз 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)

Голден Стейт – Лос-Анджелес Клипперс 119:124 (33:25, 25:35, 24:23, 29:28)

Мемфис – Даллас 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)

Бостон – Шарлотт 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)

Атланта – Орландо 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)

Хьюстон – Денвер 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)

Сан-Антонио – Торонто 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)

Сакраменто – Финикс 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)

Нью-Орлеан – Оклахома 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)

Бруклин – Нью-Йорк 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)

Кливленд – Индиана 118:126 (32:26, 29:18, 24:23, 20:38, 13:21)