Состоялись очередные матчи плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.

НБА. Плей-офф

Орландо Мэджик – Бостон Селтикс – 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23) (счет в серии – 1:2)

Милуоки Бакс – Индиана Пэйсерс – 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26) (счет в серии – 1:2)

Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Лейкерс – 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20) (счет в серии – 2:1)

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Орландо дома сумел прервать серию поражений с Бостоном, подарив надежду болельщикам. В состав гостей после травмы запястья триумфально вернулся Джейсон Тейтум, который стал самым результативным игроком матча, набрав 36 очков (10 из 22 с игры, где 4 из 10 – трехочковые, а 12 из 12 – со штрафных), сделав девять подборов и отдав три результативные передачи. Несмотря на это Селтикс уступили двумя очками и позволили сопернику возродить интригу.

Интересно, что Тейтум своей результативностью превзошел результат члена Зала славы Джона Хавличека и занял второе место в истории Бостона по количеству матчей в плей-офф с 30 и более очками – у него теперь 31 такая игра. Первое место остается за легендарным Ларри Бердом, у которого 43 подобных матча.

Удалось воспользоваться преимуществом собственной площадки и Милуоки, который одержал первую за три матча победу над Индианой. И как одержал! Бакс буквально разорвали соперника.

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжелый форвард хозяев Яннис Адетокунбо, которому удалось оформить дабл-дабл – 37 очков и 12 подборов, а также шесть ассистов. 37 очков набрал и его одноклубник – атакующий защитник Гари Трент-младший, который добавил в свой актив три подбора. У Индианы лучшим стал камерунский бигмен Паскаль Сиакам – 28 очков, пять подборов и два результативных паса.

В еще одном матче Миннесота и Лейкерс решали, кто поведет в серии, в которой после двух встреч был паритет. Долгое время ни одна из команд не могла оторваться больше, чем на 8 очков. Лишь на последних минутах "волки" заработали двузначное преимущество над соперником, которое продержалось до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл – в его активе 38 очков, 10 подборов и 4 ассиста. Словенский разыгрывающий защитник Лейкерс Лука Дончич набрал 17 очков, сделал семь подборов и восемь результативных передач. У победителей "взорвался" Джейден МакДэниелс с 30 баллами. Еще у одного представителя Тимбервулвз – атакующего защитника Энтони Эдвардса 29 очков, восемь подборов и восемь ассистов. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лень появился на площадке на 38 секунд, результативными действиями не отметился.